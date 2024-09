1

Isabel Egli ist neue Schwingerkönigin

Isabel Egli vom Frauenschwingklub Steinhuserberg hat sich am Wochenende die Krone beim Eidgenössischen Frauen- und Meitlischwingfest in Sion (VS) gesichert. Der silberne Kranz ging an die Bernerin Jasmin Gäumann. Die beiden Schwingerinnen lagen bis zum Schluss im engen Rennen um die Jahreswertung.