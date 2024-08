Nach den Olympischen Spielen in Paris geht es für das Beachvolley-Duo sehr erfolgreich weiter. An der EM in den Niederlanden resultierte im kleinen Final ein 22:20, 21:14 gegen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen. Es ist das erste Edelmetall für Böbner/Vérgé-Depré auf internationaler Bühne.