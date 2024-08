1

Christian Schnider holt EM-Titel an den Highland Games

Der Sörenberger Christian Schnider hat am Wochenende in Leuscheid (Deutschland) den "Lightweight"-Europameistertitel dank konstanten Leistungen über 5 Disziplinen gewonnen. Dadurch qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaft im September in Luzaches (Frankreich).