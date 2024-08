Am Montagabend, 12. August verwandelte sich die Kleine Emme in einen reissenden Fluss. Vor allem im Raum Sörenberg gingen erhebliche Niederschlagsmengen nieder, was zu Feuerwehreinsätzen führte. Nebst viel Wasser wurde auch Holz und Geröll mitgespült. Mehr dazu und eine Übersicht was in anderen Regionen passierte, gibt es im EA vom 17. August.