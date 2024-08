Ein Anhängerzug fuhr am Donnerstag (22. August, kurz nach 15:00 Uhr) auf der Autostrasse K10 von Malters in Richtung Wolhusen. Im Bereich Schache/Rütihalde kollidierte der Anhänger aus noch ungeklärten Gründen mit der rechtsseitigen Leitplanke. In der Folge geriet dieser ins Wanken, kippte auf die rechtsseitige Leitplanke bevor er sich selbstständig wieder aufstellte und anschliessend nach links umkippte. Die Fahrzeugkombination kam rund 200 Meter nach der ersten Kollision zum Stillstand. Beim Unfall fiel geladenes Holz vom Anhänger, wodurch die Strasse vollständig blockiert wurde. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50’000 Franken.

Wegen des Unfalls sowie für die anschliessenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autostrasse K10 zwischen Malters und der Langnaubrücke für rund 3,5 Stunden gesperrt werden.