Wie die Luzerner Polizei mitgeteilt hat, kam es am Montagmittag, 9. September zu einem Autounfall zwischen Escholzmatt und Schüpfheim. Im Gebiet Längacher erfasste ein Autofahrer nach einem Ausweichmanöver eine Kuhherde. In der Folge gab es zwei tote Tiere. Der Faher stand unter Schock und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an Tel. 041 248 81 17.