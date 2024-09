Am Freitag gewann Escholzmatt-Marbach 1:0 gegen Triengen, während Entlebuch mit 1:4 in Eschenbach unterlag. Ein 2:2 erreichte Schüpfheim am Samstag in Zell, während Wolhusen eine 0:6-Klatsche gegen Schötz einstecken musste. Die Frauen des Teams Region Entlebuch siegten am Sonntag in Schwyz 2:1.