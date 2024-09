Am vergangenen Donnerstagabend informierten die Verantwortlichen im ­Gemeindesaal Adler an einer Orientierungsversammlung über den geplanten Neubau des Wohn- und Pflegezentrums in Schüpfheim. Für 56,3 Millionen Franken sind zwei neue Gebäude sowie der Rückbau der alten Gebäude vorgesehen.