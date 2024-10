Der FC Schüpfheim besiegte am Wochenende Wolhusen im 3.-Liga-Derby auf dem heimischen Moosmättili mit 4:0. Der FC Entlebuch unterlag auswärts knapp mit 0:1 in Zell. Den TRE-Frauen gelang hingegen ein 6:1-Kantersieg gegen Küssnacht am Rigi. In der 4. Liga zog Escholzmatt-Marbach zu Hause gegen Reiden mit 0:1 den Kürzeren.