Am Sonntagabend, 17. November, fand in der vollbesetzten Turnhalle in Hasle das Vorbereitungskonzert für den Schweizerischen Brass Band Wettbewerb (SBBW) vom kommenden Wochenende im KKL Luzern statt. Die fünf Bands überzeugten mit gelungenen Auftritten der Teststücke. Aus dem Entlebuch treten nebst der EJBB (4. Stärkeklasse) die Feldmusik Escholzmatt (2. Stärkeklasse) und die Brass Band Kirchenmusik Flühli (Elite) an. Mehr dazu im EA vom 19. November.