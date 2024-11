Am stark besetzten Schweizerischen Brass Band Wettbewerb (SBBW) waren drei Bands aus der EA-Region am Start. Im KKL Luzern durfte die Entlebucher Jugend Brass Band über den Sieg (4. Stärkeklasse) jubeln. Die Feldmusik Escholzmatt errreichte einen starken 4. Rang (2. Stärkeklasse) und die Brass Band Kirchenmusik Flühli (Elite-Kategorie) klassierte sich auf dem 10. Platz. Es standen am Wochenende des 23. und 24. November über 60 Bands aus allen Landesteilen und in 6 Stärkeklassen am Start.