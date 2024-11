1

Michael Murpf ist Dachdecker-Vize-Weltmeister

Michael Murpf, Mitarbeiter bei der Zemp Bedachungen+Spenglerei AG in Schüpfheim hat Mitte November in Österreich an der Weltmeisterschaft der Dachdecker Silber gewonnen. Im Zweier-Team gelang eine herausragende Leistung in der Kategorie Flachdachbau. Mehr dazu im EA vom 21. November.