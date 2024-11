Ende Dezember 2022 wurde das letzte Mal im Restaurant Rebstock aufgetischt. Das Hotel blieb mittels "Self Check-in" in Betrieb. Nun hat der Gastronom und Künstler Sven Rodriguez das Restaurant und das Hotel übernommen. Die Eröffnung wird am Samstag, 2. November, mit einem Apèro gefeiert. [pd/EA]