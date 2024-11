In Schüpfheim ist es am Dienstagvormittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Die beiden Lenkerinnen wurden beim Unfall verletzt. Es kam während gut einer Stunde zu grösseren Verkehrsbehinderungen auf der Hauptstrasse. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.