Sörenberg: Dumper stürzt in Waldemme - eine Person verletzt

Am Montagmorgen, 2. Dezember, zirka 10.15 Uhr, arbeitete ein Mann mit einem Dumper im Gebiet Flüehhüttenboden im Ortsteil Sörenberg. Beim Kippen der Ladung überschlug er sich und stürzte in die Waldemme. Der Dumperfahrer wurde verletzt und von einem Rettungsheilikopter in ein Spital überflogen.